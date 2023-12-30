وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعا بشأن توفير مستلزمات منتجات التعليم الزراعى للمنافذ

الغربية عادل ضرة

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، بحضور أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، خالد على الدين، مدير إدارة التعليم الزراعي، وحمد النحرأوي، منسق المدارس الزراعية، بشأن النهوض بمنافذ مدارس التعليم الزراعى وأوجه التعأون مع المحافظة خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة بضرورة توفير كافة المنتجات التى تنتجها المدارس الزراعية بالمحافظة، تيسيرا على المواطنين، ولمحاربة الغلاء واحتكار السلع الغذائية.

يذكر أنه يوجد 6 مدارس زراعية على مستوى المحافظة تقدم العديد من المنتجات لمنافذها بأسعار رمزية وفى متنأول المواطنين، هي؛ مدرسة طنطا الثانوية الزراعية بنين، ناصر الثانوية الزراعية بنات، برما الثانوية الزراعية المشتركة، كفر العبايدة الثانوية الزراعية، سمنود الثانوية الزراعية، ومدرسة الشهيد عبد الناصر الشيخ بشبراقلوج.