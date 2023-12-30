اليوم السابع
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وزيرة البيئة: البحث العلمى محور رئيسى لدعم العمل البيئى فى مصر

السبت، 30 ديسمبر 2023 02:00 ص
وزيرة البيئة: البحث العلمى محور رئيسى لدعم العمل البيئى فى مصر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت ـ منال العيسوي

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن البحث العلمى محور هام ورئيسى فى دعم العمل البيئي فى مصر، وأن وزارة البيئة تعي أهمية البحث العلمي والكيانات التعليمية، ونعمل على الاستفادة من خبرات الأساتذة وابتكارات الطلاب في عدد من المجالات، من خلال المشروعات البحثية والتطبيقية فى المجال البيئى، وخاصة الموضوعات الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وإدارة المخلفات الصلبة، وحماية البيئة البحرية والساحلية، وكذلك مشروعات النقل المستدام.
 
وشددت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، على حرص وزارة  البيئة على توثيق أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وغير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والشباب، للعمل من أجل  تحقيق التوازن البيئي للموارد الطبيعية.
 
واشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية،  وتحسين الخدمات البيئية، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والتعاون مع الأكاديميات العلمية وجهات البحث العلمي،  من أجل الاستفادة منها وتوجيهها نحو مواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية، وذلك  على أساس علمي، من أجل تحقيق الرؤى والأهداف القومية، وتحليل ودعم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.
 
 






البحث العلمى

البيئة

العمل البيئي

الابتكار

المخلفات الصلبة

التغير المناخى

المجتمع المدنى

المشروعات البيئية



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