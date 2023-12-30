اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن لأول مرة تفاصيل مسابقة أسرة السيرة والسنة

السبت، 30 ديسمبر 2023 08:03 م
وزارة الأوقاف تعلن لأول مرة تفاصيل مسابقة أسرة السيرة والسنة القران الكريم
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة أسرة السيرة والسنة لعام 2024م لأول مرة، وهي التي يحفظ ثلاثة من أفرادها المائة حديث المرفقة، مع فهم معانيها وقراءة كتاب : في "رحاب السيرة النبوية المشرفة" الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب وفهم مضامينه.
وجوائزها كالتالي :
الأسرة الأولى : 50 ألف جنيه، وشهادة تقدير.
الأسرة الثانية : 30 ألف جنيه، وشهادة تقدير.
الأسرة الثالثة : 20 ألف جنيه، وشهادة تقدير.
عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه.
عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 3 آلاف جنيه.
فعلى الأسرة الراغبة التقدم خلال عشرة أيام من تاريخه ، علمًا بأن الاختبارات ستبدأ منتصف فبراير. 
للاطلاع على المائة حديث اضغط على الرابط التالي:
للاطلاع على كتاب في رحاب السيرة النبوية المشرفة اضغط على الرابط التالي:
 
 
 






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