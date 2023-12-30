وزارة الأوقاف تعلن لأول مرة تفاصيل مسابقة أسرة السيرة والسنة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة أسرة السيرة والسنة لعام 2024م لأول مرة، وهي التي يحفظ ثلاثة من أفرادها المائة حديث المرفقة، مع فهم معانيها وقراءة كتاب : في "رحاب السيرة النبوية المشرفة" الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب وفهم مضامينه.

وجوائزها كالتالي :

الأسرة الأولى : 50 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

الأسرة الثانية : 30 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

الأسرة الثالثة : 20 ألف جنيه، وشهادة تقدير.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 3 آلاف جنيه.

فعلى الأسرة الراغبة التقدم خلال عشرة أيام من تاريخه ، علمًا بأن الاختبارات ستبدأ منتصف فبراير.

للاطلاع على المائة حديث اضغط على الرابط التالي:

للاطلاع على كتاب في رحاب السيرة النبوية المشرفة اضغط على الرابط التالي: