هذه النصائح تحميك من جلطات شرايين المخ.. طبيب يوضح

كتبت مروة محمود الياس

الدورة الدموية للمخ عند الإنسان، تتغذى بشكل مبسط من خلال أربعة شرايين رئيسية، منها الأيمن والآخر فى الجانب الآيسر، هى عبارة عن شبكة متصلة فى قاع المخ لاكتمال الدورة الدموية، ويجب أن تكون هذه الشرايين فى حالة جيدة ولا تعانى من إيه تراكمات تذكر، وأى نوع من التركمات غير الصحية فيها، تؤدى إلى الإصابة بمضاعفات شديدة، هذا ما قاله الدكتور حسام زغلول أستاذ مساعد جراحة الاوعية الدموية كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وتابع الدكتور حسام حديثه موضحًا أن المناطق التى تتضرر من هذه التراكمات وعوامل الأضرار داخل الشرايين المغذية للمخ، هى الشرايين الداخلية والخارجية، وتراكم الكوليسترول الضار وارتفاع نسبته، فضلاً عن الدهون الثلاثية فى الدم، من أهم أسباب هذه التراكمات فى هذه المناطق، ما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بجلطات بشرايين المخ المغذية.

وقدم أستاذ الجراحة مجموعة من النصائح المهمة والممارسات الصحية التى تقى الإصابة من تجلطات شرايين المخ والتى منها:

محاولة متابعة نسب الكوليسترول الضار وكذلك الكوليسترول الجيد كل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، والمتابعة لدى مختص لضبط معدلاته جيدًا والسيطرة على ارتفاعات الكولسترول الضار

- الدهون الثلاثية يمكن قياسها كل ثلاثة أشهر أيضا والمتابعة لدى مختص يصف الدواء المناسب للسيطرة على ارتفاعاتها

- التركيز على تناول الخضروات الصحية، التي لا تزيد من نسب الكوليسترول ولا تخل به

- ترطيب الجسم على الدوام بشرب المياه والاهتمام بالأكلات التي لا تحتوي على سعرات حراريه عالية ولا دهون عالية

- الطعام المنخفض السعرات ولا يسبب الكوليسترول وتراكمه، فكل ما هو صحى وخال الدهن مفيد