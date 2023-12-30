نزيف اللثة.. 7 علاجات منزلية فعالة في المنزل بدون أدوية

كتبت إيناس البنا

يعد نزيف اللثة مشكلة شائعة تتعلق بصحة الفم وغالبًا ما يكون أحد الأعراض المبكرة لأمراض اللثة، تحدث بشكل رئيسي بسبب تراكم البلاك في اللثة، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتورم اللثة المعروف باسم التهاب اللثة.

كيفية وقف نزيف اللثة بشكل طبيعي

وفقًا لموقع "pharmeasy"، عندما يكون نزيف اللثة واضحًا أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، فقد يتم تجاهله معتقدًا أنه أمر طبيعي، ومع ذلك، يمكن أن يشير نزيف اللثة أحيانًا إلى حالة طبية خطيرة.

العلاجات المنزلية لنزيف اللثة

يمكن اتخاذ تدابير بسيطة في المنزل لمنع نزيف اللثة، بعض التدابير تشمل:

1. الحفاظ على نظافة الفم الجيدة

نزيف اللثة هو علامة على سوء نظافة الفم. تنزف اللثة أو تتورم عندما يتراكم البلاك عند خط اللثة، بالنسبة للنساء الحوامل، تعتبر نظافة الفم الجيدة أمرًا في غاية الأهمية.

2. زيادة تناول فيتامين C

اتباع نظام غذائي غني بفيتامين C يمكن أن يعزز أداء الجهاز المناعي، يمكن أن يساعد أيضًا في منع التهابات اللثة التي تؤدي إلى نزيف اللثة.

3. زيادة تناول فيتامين K

يمكن أن يساعد تناول مكملات فيتامين K في تخفيف نزيف اللثة، فيتامين K ضروري لتجلط الدم، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين K إلى سهولة النزيف، بعض مصادر الطعام الغنية بفيتامين K والتي يمكنك بسهولة تضمينها في وجباتك اليومية هي الكرنب والملفوف الأخضر وأوراق الخردل والسبانخ.

4. الإقلاع عن التدخين

عندما تدخن، يضعف جهاز المناعة في جسمك. وهذا يجعل من الصعب على جسمك مكافحة بكتيريا البلاك التي تؤدي إلى أمراض اللثة، الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في شفاء اللثة ووقف النزيف.

5. استخدام الكمادات الباردة

يمكن للكمادات البارد عند تطبيقها على اللثة التحكم في التورم وتقييد النزيف، كما أنه يساعد في السيطرة على الالتهاب.

6. شرب الشاي الأخضر

تناول الشاي الأخضر يوميا يمكن أن يساعد في تخفيف نزيف اللثة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية.

7. استخدام المياه المالحة للشطف

نظرًا لأن أمراض اللثة تنتج بشكل أساسي عن نمو البكتيريا والالتهابات في الفم، فإن شطف فمك بالماء المالح الدافئ يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل البكتيريا في اللثة ويساعدك على التخلص من نزيف اللثة، أضف الملح إلى الماء الفاتر واشطف فمك لبضع ثوان طوال اليوم على فترات منتظمة للحصول على راحة من نزيف اللثة.