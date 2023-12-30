"مياه الفيوم": توقيع عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي أبشواي B

الفيوم رباب الجالي

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عقد إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي ابشواي B ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ، ومنحة من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحي لعدد من القرى المحرومة بمحافظة الفيوم ليضم قرى(ابو دنقاش_الهشاترة_مقار خليل _عثمان عيد_الغريب ) بمركز ابشواي.

جاء ذلك بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة بحضور المهندس صبري سلامة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري (الشركة المنفذة للمشروع) والمهندس عصام الشيمي العضو المنتدب للشئون الفنية والمهندس أيمن عبدالواحد العضو المنتدب للشئون المالية.

والمهندسة همسة حازم رئيس المكتب الفني والمهندسة رحاب كفافي رئيس قطاع تطوير الأعمال والمشروعات والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعقيد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والمهندس وليد حنفي عضو لجنة البت بالشركة.

وصرح المهندس محمد عبد الجليل النجار أن المشروع يتكون من إنشاء 4 محطات رفع وشبكات بطول 41 كم وخطوط طرد باجمالي اطوال 10 كم، وأن برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأوروبي يُسهم في إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع الصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحى.

وأشار النجار، إلى أن قطاع المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، على رأس أولويات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .. ولأن هذا القطاع يشغل بال ملايين المصريين الذين حرموا سواء من كوب ماء نظيف أو من صرف صحى آدمى طوال العقود الماضية فلذلك أولى الرئيس السيسى والحكومة اهتماما كبيرا بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لدى أهالينا وخاصة فى القرى والريف، وبالفعل ظهرت ثمار ذلك فى رفع نسبة تغطية الصرف الصحى فى القرى في المناطق المحرومة .