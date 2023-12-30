موسكو تعلن تصرفها بشكل متماثل حال مصادرة الغرب الأصول الروسية المجمدة

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أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريتشيفسكي، أن بلاده ستتصرف بطريقة متماثلة في حال صادر الغرب الأصول الروسية التي جمدها .

وقال بيريتشيفسكي في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت:" سنضطر إلى التصرف بشكل متماثل إذا استمرت مصادرة الأصول الروسية أو جزء منها " .

وأضاف:" لن أتحدث عن مبالغ محددة لأن هذا من اختصاص وزارة المالية والبنك المركزي ، ولكن حجم الأموال الغربية التي قد تخضع لإجراءاتنا الاقتصادية الانتقامية كبير" .

وتابع مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية:"إذا كان الغرب مستعدًا للحوار مع روسيا بشأن تبادل الأصول المجمدة بين الطرفين، فإن موسكو منفتحة على مثل هذا الحوار" .

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت مؤخرا أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين جددوا المناقشات حول مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لمساعدة أوكرانيا