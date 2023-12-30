مصرع لص صعقته الكهرباء أثناء السرقة في السلام

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) توفى إثر إدعاء سقوط ماء مغلى عليه بذات العنوان.

بالانتقال وسؤال زوجته (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان) قررت أنه حال عمله كبائع متجول على بوفيه مشروبات ساخنة بدائرة قسم شرطة الشروق سقطت عليه غلاية مياه ساخنة نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياته .

بالفحص تبين عدم صحة أقوال زوجة المتوفى وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بمصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر ويرافقه (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) تعرض لصعق كهربائى مما أدى إلى إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بالاشتراك مع المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بالمصنع المُشار إليه ، مما أدى إلى حدوث إصابته بحروق وصعق كهربائى حال شروعه فى السرقة، كما أمكن ضبط حقيبة تحتوى على الأدوات المستخدمة فى محاولة سرقة التيار الكهربائى من المصنع "خاصة بالمتهمين".