اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

السبت، 30 ديسمبر 2023 12:17 م
مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا حادث انقلاب سياره- أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 11 آخرين، فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي فى محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديداً بالقرب من مدخل الشيخ فضل.
 
وانتقلت سيارات الإسعاف ووحدة المباحث، إلى موقع الحادث تبين وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
 
تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي، تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل للعلاج، ونقل الجثامين إلي مشرحة مستشفي بني مزار المركزي تحت تصرف النيابة العامة
 






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