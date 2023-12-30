مش كل موضة نجربها.. اعرف أضرار معجون أسنان الفحم على اللثة والفم

كتبت مروة محمود الياس

انتشرت في الآونة الأخيرة موضة أو "تقليعة" كما يطلق عليها، على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنصح البعض باستخدام معجون الأسنان الغني بالفحم لتفتيح لون الأسنان وتبييضها السريع، وهو عبارة عن معجون مضاف إليه الفحم أو المادة الخام منه، فيصبح لون المعجون أحمر قاتم، أو بني قاتم، أو أزرق قاتم، أو أسود، هذه النوعية من معجون الأسنان، يجب استخدامها تحت إشراف طبي بعد أن يرى الطبيب طبيعة اللثة والأسنان، ويحدد مرات استخدامها المطلوبة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع seaglassdentalcare.

وتابع التقرير محذرًا من الإسراف في استخدام النوعيات المضاف إليها الفحم من معجون الأسنان المختلفة، وذلك لأن هذه النوعيات لها استخدامات معينة في التنظيف الشديد، والتبييض القوي السريع للأسنان والضروس، وهذا التأثير السريع جعل البعض يسرف في استخدامه وهو ما يمكن أن يعود عليهم بالضرر البالغ.

معجون الأسنان الغني بالفحم قد يتسبب في مشكلة بالغة لدى البعض، خاصة تصبغ بعض مناطق الفم كاللثة.

كذلك قد يعاني البعض ممن يسرفون فى استخدام معجون الأسنان الفحم، مشكلات تخص التهابات أو تصبغات ما حول الفم، فضلاً عن أنه يسبب التصبغ بالألوان الداكنة على الأسنان الصناعية والحشوات داخل الفم.

والخطر الأكبر يكمن في إمكانية فقد مينا الأسنان بشكل مبكر نتيجة استخدام هذه النوعيات من معجون الأسنان الفحمي، لذا ينصح التقرير بضرورة الاعتدال في استخدامه لتبييض الأسنان تحت إشراف طبي متخصص.

ويمكن استبداله بالمعجون الذى لا يحتوى على الفحم، والتبييض السليم طبيا وفقا لرؤية المختص، ودون التعرض لخطر هشاشة الأسنان وتكسرها وتهشمها وضعفها تدريجيا.