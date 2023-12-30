اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 10:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول أمريكي: الاستيطاني يلحق الضرر بفرص التوصل إلى تطبيق حل الدولتين

السبت، 30 ديسمبر 2023 10:27 ص
مسئول أمريكي: الاستيطاني يلحق الضرر بفرص التوصل إلى تطبيق حل الدولتين مستوطنات إسرائيلية
أ ش أ

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أكد نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي روبرت وود ، أن استمرار النشاط الاستيطاني يلحق الضرر بفرص التوصل إلى تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، مضيفا أن الطريق نحو السلام ليس بالسهل.

وقال الدبلوماسي الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت ـ إن الطريق للسلام ليس بالسهل ولا السلس ، كما أن البناء المستمر للمستوطنات وزيادة العنف في الضفة الغربية يزيد من صعوبة هذه الرحلة.

وشدد على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات إضافية لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.

 







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