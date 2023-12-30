مسئول أمريكي: الاستيطاني يلحق الضرر بفرص التوصل إلى تطبيق حل الدولتين

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أكد نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي روبرت وود ، أن استمرار النشاط الاستيطاني يلحق الضرر بفرص التوصل إلى تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، مضيفا أن الطريق نحو السلام ليس بالسهل.

وقال الدبلوماسي الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم السبت ـ إن الطريق للسلام ليس بالسهل ولا السلس ، كما أن البناء المستمر للمستوطنات وزيادة العنف في الضفة الغربية يزيد من صعوبة هذه الرحلة.

وشدد على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات إضافية لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.