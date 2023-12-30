محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان سوق "الهنا" الحضاري الجديد

واستمع محافظ بورسعيد، ورئيس المركزي للتعمير إلى الأعمال التي تم إنجازها حتى الٱن في تطوير منطقة خديجة بالكامل، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إنشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة خديجة، فضلا عن تركيب الوصلات المنزلية، وحل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة، ويجرى حاليا أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، وذلك بما يحقق أفضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير ووضع طبقة الأسلفت بالشوارع الداخلية بمنطقة خديجة، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، والتي تشمل رفع كفاءة الصرف الصحي، و رصف الشوارع الداخلية، وزيادة المسطحات الخضراء، وزيادة معدلات الإضاءة، موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع في أقرب وقت.

وأكد محافظ بورسعيد، على رئيس حي الضواحي، سرعة إزالة كافة الاشغالات والتعديات التي تعيق حرم الطريق، والحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير

وأعلن المحافظ، عن الانتهاء من أعمال إنشاء سوق "الهنا " الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة السيدة خديجة بالضواحي، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، وضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

وأشار إلى أن السوق يأتي لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق، بالإضافة إلي مواصلة تطوير منطقة خديجة "أ، ب" ، ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير خديجة بالكامل وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.