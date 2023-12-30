محافظ الوادى الجديد: إجراء امتحانات التيرم لأولى ثانوى ورقيا بصفة مؤقتة

وكان سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة ، أعلن عن اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 _ 2024 ، لصفوف النقل الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى (عام وفنى ) ، بالإضافة لصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أنه بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، الصفين الاول والثانى الإعدادى ( عام _ لغات _ مهنى ) ستجرى الامتحانات فى الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل،

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أنه ستجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع ( وفق المجال والتخصص ) فى الفترة من 9 حتى 21 يناير ، و امتحانات فصول المكفوفين وحسب الصف الدراسى فى الفترة من 9 حتى 21يناير، وأخيرا منظومة الفصل الواحد من الثانى حتى السادس الابتدائى فى الفترة من 9 حتى 14 يناير.