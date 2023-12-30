محافظ الوادى الجديد: إجراء امتحانات التيرم لأولى ثانوى ورقيا بصفة مؤقتة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى ورقيًا بدلًا من إجرائها إلكترونيًا، لحين تدريب الطلاب على منظومة التابلت الإلكتروني، وذلك استجابةً لمطالب عدد من أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي العام، وحرصًا على مصلحة الطلاب.
وكان سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالمحافظة ، أعلن عن اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 _ 2024 ، لصفوف النقل الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى (عام وفنى ) ، بالإضافة لصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.
وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أنه بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، الصفين الاول والثانى الإعدادى ( عام _ لغات _ مهنى ) ستجرى الامتحانات فى الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل،
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة أنه ستجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع ( وفق المجال والتخصص ) فى الفترة من 9 حتى 21 يناير ، و امتحانات فصول المكفوفين وحسب الصف الدراسى فى الفترة من 9 حتى 21يناير، وأخيرا منظومة الفصل الواحد من الثانى حتى السادس الابتدائى فى الفترة من 9 حتى 14 يناير.
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