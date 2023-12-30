اليوم السابع
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محافظ القاهرة: متابعة يومية لمخزون السلع الأساسية للتأكد من توافرها

السبت، 30 ديسمبر 2023 08:51 م
محافظ القاهرة: متابعة يومية لمخزون السلع الأساسية للتأكد من توافرها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن هناك متابعته الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى الخطة الاستثمارية وكذا جولات نواب المحافظ فى جميع المناطق بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة فى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف.

وشدد اللواء خالد عبدالعال على المتابعة اليومية من المحافظة للمخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والتأكد من توافرها بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى أى سلعة ولتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى وجود حملات مفاجئة بصورة مستمرة من المحافظة لمتابعة الأسعار فى جميع الأحياء لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجارى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار محافظ القاهرة إلى جهود المحافظة فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، موضحا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تتهاون فى التعامل مع المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية التى يتم رصدها وهناك توجيهات بالمتابعة اليومية من رؤساء الأحياء لمواجهة ورصد أى محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية فى المهد.

 







القاهرة

التعديات علي الأراضي الزراعية

السلع الغذائية

رصف الطرق



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