محافظ أسيوط يلتقى رئيس شركة مياه الشرب لبحث موقف المشروعات الجارى تنفيذها

أسيوط -هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، لبحث الموقف التنفيذى لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ولم يتم الانتهاء منها بعد لتسليم تلك المشروعات في مواعيدها طبقًا للخطة الزمنية .

وناقش المحافظ ،خلال الاجتماع بعض مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المراكز وبعض طلبات ومقترحات المواطنين بشأن التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض العزب والنجوع واستكمال مشروعات الصرف الصحى بمراكز البدارى ومنفلوط وديروط والفتح .

ووجه المحافظ ،رئيس شركة المياه بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركة مياه الشرب والهيئة القومية للصرف الصحي للمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للمشروعات والالتزام بالمواعيد المحددة طبقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والضوابط المحددة للإنشاء حتى يتسنى للهيئة القومية تسليم تلك المحطات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتشغيل.

ولفت محافظ أسيوط ، إلى توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات عليها ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والبدء في تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الشركات المنفذة مضيفًا أن اللقاء تضمن مناقشة بعض مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لافتًا إلى تذليل العقبات لتنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

و ناقش المحافظ، الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة التي تنفذها شركة مياه الشرب والتى تمثلت في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلته الأولى المشروع القومي لتطوير الريف المصرى والتي تمثلت في تحقيق مشروعات محطات المياه لتحسين خدمات المياه بعدد (54) قرية بتكلفة إجمالية بــ69 مليون جنيهاً، وتحسين خدمات الصرف الصحي بعدد 7 قرى بـتكلفة ٢١٣ مليون مليون جنيها وتحسين خدمات المياه لـ (65) قرية بالمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 196 مليون جنيهًا كما خصصت نحو 2.7 مليار جنيه لاعمال مد وتدعيم شبكات مياه وخطوط صرف صحي، وإنشاء محطة وننفيذ توسعات بـ 7 محطات وإعادة تأهيل 5 محطات مرشحة سطحية، وإنشاء وحدات معالجة أملاح RO واحلال وتجديد آبار ارتوازية، وإحلال وتجديد شبكات مياه، وتنفيذ 206 ألف وصلة مياه منزلية ومشروع إحلال وتجديد محطة المياه المرشحة بالهلالي بحى شرق والتي يجري إحلالها وتجديدها بتكلفة تبلغ 242 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 51 ألف م3/يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة منها إحلال وتجديد محطة عرب المدابغ طاقة 70 ألف م3/ يوم بمدينة أسيوط بتكلفة 642 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، على جاهزية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، لمواجهة اية ازمات استعدادا لفصل الشتاء ولمواجهة الازمات والطوارئ وأية سيول أو أمطار محتملة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة .

وأشار المهندس علي الشرقاوى ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد ،إلى إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع وحدات الشركة وإداراتها لمواجهة أية أزمات محتملة وهي في حالة جاهزية تامة فضلاً عن استمرار أعمال تطهير جميع بالوعات ومطابق الصرف الصحي ومخرات السيول، والأنفاق ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها وذلك بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث وغرفة عمليات لاستقبال أية بلاغات وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة ومراجعة مدى جاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية للحماية من الحوادث فضلًا عن متابعة الإمكانات البشرية المدربة على سرعة التفاعل مع الأزمات والسيطرة الكاملة لإحتواء الموقف كنتيجة للجاهزية المسبقة.