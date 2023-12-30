اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 05:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ما أعراض ارتفاع نسبة السكر فى الدم؟..​ الصحة تجيب

السبت، 30 ديسمبر 2023 05:00 ص
ما أعراض ارتفاع نسبة السكر فى الدم؟..​ الصحة تجيب وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض ارتفاع نسبة السكر فى الدم وتابعت: بالنسبة للمصابين بداء السكري، يعتبر مقدمى الرعاية الصحية عادةً أن مستويات السكر في الدم التي تزيد على 180 مجم / ديسيلتر هي ارتفاع نسبة السكر في الدم.​
 
وتابعت وزارة الصحة: ومع ذلك لا يشعر معظم مرضى السكري بأعراض حتى يصل مستوى السكر إلى 250 ملجم / ديسيلتر أو أعلى.​
 
فيما قالت هيئة الدواء المصرية، إن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشكل خطورة على صحتك على المدى القصير والطويل؛ لذلك من المهم فحص نسبة السكر في الدم إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:​
•زيادة العطش / أو الجوع الزائد.​
•كثرة التبول.​
•صداع أو عدم وضوح الرؤية.​
 






الصحة

السكر

اعراض الاصابة بالسكر

سكر الدم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة