اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 05:43 م
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لبنان: قصف مدفعى إسرائيلى لأطراف بلدة عيتا الشعب بالجنوب

السبت، 30 ديسمبر 2023 05:05 م
لبنان: قصف مدفعى إسرائيلى لأطراف بلدة عيتا الشعب بالجنوب جنوب لبنان
إيمان حنا

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استهدفت قوات العدوان الإسرائيلى أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، حيث تتعرض لقصف كثيف منذ الرابعة عصر اليوم ، وقصف مدفعي متقطع من داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وكانت قوات العدوان الإسرائيلى، قد استهدفت، أمس الجمعة،  قرى فى الجنوب اللبنانى شملت مروحين وجبل بلاط  ورامية واطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب، لقصف مدفعي معاد، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض جدا فوق مناطق عدة ومنها منطقة مرجعيون، كما حلق على علو منخفض فوق الخردلي خارقا جدار الصوت، كما ورمى بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية.

وقام الطيران الإسرائيلى بغارات جوية معادية على حامول الناقورة ومحيط العين الزرقا.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد نفذت أمس عدوانا جويا جنوب لبنان، حيث أطلقت صاروخا موجها على أطراف بلدة يارون، كما دوت صافرات الإنذار في المستعمرات الإسرائيلية في أصبع الجليل قبالة الحدود الجنوبية. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

 

 

 







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