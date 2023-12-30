كيفية استخراج تصريح توصيل مرافق للمبانى القديمة.. الخطوات والمستندات المطلوبة

كتبت - مرام محمد

استهدفت المراكز التكنولوجية تقديم خدمة أفضل وأسرع وأدق في وقت قياسي دون روتين أو عراقيل، والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها من خلال ميكنة العمل، وذلك لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

يتضمن دليل الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، خطوات وإجراءات طلب تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة، نوضحها في السطور التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود قرار قرار ترميم وفي حالة وجوده يتطلب شهادة بإتمام الترميم.

-عدم وجود مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

-صورة رخصة المباني.

-كشف مشتملات.

-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررًا عنه محضر بالمخالفة.

-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

ثالثا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحى برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

جديرٌ بالذكر، أن الخدمات المقدمة للمواطن بالمراكز التكنولوجية تشمل "خدمات المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلب توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"".