كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بمحور الأوتوستراد منعا لزحام السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات أعلى محور الأوتوستراد وتستغرق 5 أيام بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تلك الأعمال، منعا لزحام السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى "محور 3 يوليو" كوبرى سيارات على محور الأوتوستراد، الأمر الذى يتطلب رفع كمرات معدنية أعلى محور الأوتوستراد مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية: الاتجاه القادم من حلوان تجاه مناطق المعادى، يتم استكمال حركة سير المركبات بمحور الأوتوستراد "بالفراغات بين الأعمدة" اتجاه مناطق المعادى.

أما الاتجاه القادم من مناطق المعادى، تجاه حلوان تم تنفيذ التحويلات المرورية للمركبات يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فالدوران والعودة فيميناً عمارات نيركو فيساراً شارع 233 فيساراً شارع شمال طره تجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى، وتحويل مركبات النقل من أعلى الطريق الدائرى لاستكمال السير تجاه طريق العين السخنة فالدائرى الأوسطى.

ومن المقرر أن تستغرق الأعمال 5 ليال، وتبدأ الإصلاحات الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى 6 صباحاً من نفس اليوم حتى الثلاثاء المقبل.