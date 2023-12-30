اليوم السابع
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فصائل فلسطينية: مقتل وإصابة 20 جنديا للاحتلال خلال اشتباكات في مدينة غزة

السبت، 30 ديسمبر 2023 02:47 م
فصائل فلسطينية: مقتل وإصابة 20 جنديا للاحتلال خلال اشتباكات في مدينة غزة قوات الاحتلال
محمد عبد العظيم

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أعلنت فصائل فلسطينية، مقتل وإصابة نحو 20 جنديا إسرائيليا خلال اشتباكات في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وذك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







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