طقس الإسكندرية.. أمطار خفيفة متقطعة وبرودة ليلا مع شبورة تصل حد الضباب

تشهد محافظة الإسكندرية ، اليوم السبت هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ،حيث من المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة وشديد البرودة ليلا ،مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث تسجل الإسكندرية 21 درجة فى العظمى، 13 درجة فى الصغرى .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة متقطعة على السواحل الشمالية الغربية ، بنسبة حدوث 30% ، مع طقس شديد البرودة ليلا ،مع شبورة على الطرق السريعة و الزراعية تصل الى حد الضباب فى بعض المناطق من الساعة 4 الى 9 صباحا .

وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى،وتكثيف الجهود لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام المارة.

وتم رفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتمركزت 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى،و التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.