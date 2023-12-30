اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 01:47 م
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ضبط 294 قضية مخدرات و197 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

السبت، 30 ديسمبر 2023 01:31 م
ضبط 294 قضية مخدرات و197 قطعة سلاح خلال 24 ساعة حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (294) قضية مخدرات ، (197) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84376) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (18,500كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو").. بحوزة (9متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)، وضبط (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 28 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - 2 بندقية خرطوش -  طبنجة - 2فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").
 
 






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