اليوم السابع
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ضبط 14 ألف قرص مخدر في حملات أمنية بـ5 محافظات

السبت، 30 ديسمبر 2023 01:36 م
ضبط 14 ألف قرص مخدر في حملات أمنية بـ5 محافظات حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات أمن (القاهرة ، أسيوط ، المنوفية ، الشرقية ، الغربية) من ضبط عدة قضايا إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حيث تم ضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة القسم ، وبحوزته (بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 14000 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"- سيارة).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط) بدائرة المركز ، وبحوزتهما (10 فرد خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
 
وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بدائرة المركز ، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار)، وضبط (عامل"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بدائرة المركز ، وبحوزته (2 فرد خرطوش- فرد محلى - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى")، وضبط (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) بدائرة القسم ، وبحوزته (2 طبنجة معدلة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").
 
 






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