ضبط 14 ألف قرص مخدر في حملات أمنية بـ5 محافظات

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات أمن (القاهرة ، أسيوط ، المنوفية ، الشرقية ، الغربية) من ضبط عدة قضايا إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حيث تم ضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة القسم ، وبحوزته (بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 14000 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"- سيارة).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط) بدائرة المركز ، وبحوزتهما (10 فرد خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بدائرة المركز ، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار)، وضبط (عامل"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بدائرة المركز ، وبحوزته (2 فرد خرطوش- فرد محلى - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى")، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) بدائرة القسم ، وبحوزته (2 طبنجة معدلة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").