اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 08:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مخبز يحتكر كميات من الخبز المدعم ويرفض تسليم حصص المواطنين بالدقهلية

السبت، 30 ديسمبر 2023 08:54 م
ضبط مخبز يحتكر كميات من الخبز المدعم ويرفض تسليم حصص المواطنين بالدقهلية وزن الخبز المدعم
الدقهلية - محمدالحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، من ضبط مخبز، يحتكر كميات كبيرة من إنتاج الخبز المدعم، ويرفض توزيعها للمواطنين في قرية بسنديلة التابعة للمركز.
 
وقامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بضبط الكميات داخل المخبز والتأكد من احتكاره لبيعها في السوق السوداء، ورفض تسليم  حصص المواطنين. 
 
وقامت رئيس المدينة باستدعاء ممثلي التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
يأتي ذلك تأكيدا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين..
 
جانب من الكميات المضبوطة
جانب من الكميات المضبوطة

رئيس المركز
رئيس المركز

كميات الخبز المدعم وتجهيزها للبيع في السوق السوداء
كميات الخبز المدعم وتجهيزها للبيع في السوق السوداء

موظفي التموين وضبط مخالفات
موظفي التموين وضبط مخالفات

وزن الخبز المدعم
وزن الخبز المدعم
 
 
 
 






احتكار السلع

احتكار الخبز المدعم

الخبز المدعم

العيش المدعم

بلقاس

بسنديلة

بيع الخبز في السوق السوداء

تنفيذ القانون

ظبط مخالفات

مديرية التموين

سلع تموينية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة