ضبط مخبز يحتكر كميات من الخبز المدعم ويرفض تسليم حصص المواطنين بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، من ضبط مخبز، يحتكر كميات كبيرة من إنتاج الخبز المدعم، ويرفض توزيعها للمواطنين في قرية بسنديلة التابعة للمركز.

وقامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بضبط الكميات داخل المخبز والتأكد من احتكاره لبيعها في السوق السوداء، ورفض تسليم حصص المواطنين.

وقامت رئيس المدينة باستدعاء ممثلي التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك تأكيدا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين..