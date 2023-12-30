ضبط المتهمين بقتل شخص بالغربية بسبب خلافات قديمة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ) بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز، وبها عيار نارى بالصدر.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 عاطلين"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم ( بندقية آلية و2 خزينة – 2 بندقية خرطوش- 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

بمواجهتهم قرر أحدهم بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من البندقية الآلية المضبوطة محدثاً إصابته التى أودت بحياته لخلافات سابقة بينهما بالتعاون مع باقى المتهمين.