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زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم تشيه الإندونيسي

السبت، 30 ديسمبر 2023 09:46 ص
زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم تشيه الإندونيسي مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم السبت، إن زلزالا بقوة 5.9 درجة يضرب إقليم تشيه الإندونيسي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بعد 372 كم جنوب غرب مدينة كالانج في إقليم آتشيه وعلى عمق 12 كم.

 

 

 







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