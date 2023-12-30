راحت على الكلب.. سجن برازيلى يستبدل كلاب الحراسة بـ"الوز" لمنع هروب السجناء

كتب خالد إبراهيم

استبدل أحد السجون فى ولاية سانتا كانتارينا البرازيلية مؤخراً كلاب الحراسة بسرب من الإوز الذى من المفترض أنه يصدر أصواتاً عالية عندما يكتشف أصواتاً غريبة، مثل شخص يحاول الهروب، ففي كل العالم، تتميز مجمعات السجون بأحدث أنظمة الكشف التى تجعل من الصعب جدًا على النزلاء الهروب دون أن يتم اكتشافهم، ومع ذلك، وبغض النظر عن التقدم التكنولوجى، فمن الجيد دائمًا امتلاك نظام كشف تناظرى احتياطى أيضًا، فى حالة فشل التقنيات المعقدة.

عادةً ما يكون أفراد الأمن، أو كلاب الحراسة هم القاعدة، لكن بعض السجون تستخدم بعض البدائل غير المتوقعة، حيث استبدلت العديد من السجون فى البرازيل كلاب الحراسة بالإوز، والتى يقولون إنها فعالة، من الواضح أن الإوز يتمتع بسمع جيد جدًا ويُصدر أصواتًا عالية كلما اكتشف أصواتًا غريبة، وبالتالى ينبه الحراس البشريين، وفقا لموقع oddity central.



قطيع إوز

وقال ماركوس روبرتو دى سوزا مدير السجن لـ"رويترز": "لدينا مراقبة إلكترونية ومراقبة شخصية.. وأخيرا مراقبة الإوز الذى حل محل الكلاب.. فالليل هادئ جدا.. حتى أثناء النهار، فهو مكان صامت جدًا وفى الليل أكثر صمتًا.. المكان يفضل هذا النوع من الأمان فى حالة الإوز".

يقوم سرب "حراس الإوز" بدوريات فى المسافة الواقعة بين سياج السجن الداخلى وجداره الخارجى الرئيسى، وتعتمد السجون البرازيلية على الإوز لمنع السجناء من الهروب منذ 12 عامًا على الأقل، وفى عام 2011، تصدر سجن سوبرال فى ساو باولو عناوين الأخبار الدولية بعد إدخال سرب من الإوز كوسيلة لتنبيه الحراس البشريين إلى أى نشاط مشبوه.

ومن المثير للاهتمام أن الإوز كان يساعد دوريات الحدود الصينية فى إبقاء المهاجرين غير الشرعيين بعيدًا لمدة عامين على الأقل، لأنه أفضل بكثير من الكلاب فى اكتشاف الضوضاء وقيادة القائمين على رعايتهم من البشر إلى مصدر الصوت.