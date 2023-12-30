اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان فرع الهيئة بالعريش

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:35 م
رئيس قضايا الدولة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان فرع الهيئة بالعريش رئيس قضايا الدولة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان فرع الهيئة بالعريش
كتب أحمد إسماعيل

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افتتح اليوم السبت المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فرع هيئة قضايا الدولة بمدينة العريش بعد إعادة تطويره، في حضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل والمستشار وفائي حرز زكريا مساعد وزير العدل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 
كما حضر من هيئة قضايا الدولة  المستشارون نواب رئيس الهيئة:
 المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.
والمستشار محمد حسن الأمين العام.
والمستشار صبري الشوادفي رئيس فرع العريش.
والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب  المستشار رئيس الهيئة.
والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:
المستشار دكتور فوزي أحمد شادي.
والمستشار وليد عناني.
 
الجدير بالذكر أنه قام  اللواء دكتور المحافظ و رئيس الهيئة بوضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بالعريش.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
 
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