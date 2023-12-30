رأس البر مجانا وبنت الشاطئ بـ2 جنيه.. أماكن تستعد لاحتفالات رأس السنة بدمياط

دمياط - هيثم مراد

تستعد المتنزهات العامة داخل محافظة دمياط لاستقبال أعياد رأس السنة، هدايا العام الجديد بدأت من الآن، أماكن يمكنك قضاء احتفال أعياد الكريسماس بها مجانا، وأماكن أخرى لا تتخطي أسعارها ال 2 جنيه، وفي التقرير التالي يعرض "اليوم السابع" أبرز الاماكن التي يمكنك زيارتها بدمياط للاحتفال بأعياد الكريسماس.

رأس البر مجانا

تعد مدينة رأس البر قبلة أهالى محافظة دمياط للاحتفال بأعياد الكريسماس، تمتاز بوجود العديد من المنتزهات العامة التي يمكنك زيارتها بالمجان، أبرز تلك الأماكن منطقة اللسان والتي تشهد إقبالا واسعا من الزوار الراغبين في التقاط الصور التذكارية، أيضا منطقة شارع النيل المكتظه بالتجمعات التسويقية والكافيهات تعد هي الأخري واحدة من الأماكن التي يحرص الدمايطة على زيارتها في أعياد الكريسماس كونها أيضا متنزه مجاني.

حديقة بنت الشاطئ ب 2 جنيه فقط

وفي مدينة دمياط تجد حديقة بنت الشاطئ، التي تقع على كورنيش النيل مباشرة، تشهد حديقة بنت الشاطئ إقبالا كثيفا في أعياد الكريسماس، وذلك نظرا لموقعها المتميز وسط مدينة دمياط، أيضا سعر تذكرة الدخول سببا في شهرتها الواسعة، يمكن قضاء يوما كاملا داخل حديقة بنت الشاطئ في دمياط ب 2 جنيه فقط.

الحديقة المعلقة بدمياط الجديدة

واحدة من المتنزهات المتميزة داخل دمياط، تمتلك مساحات واسعة، ومنطقة كاملة للألعاب، بينما يظل موقعها داخل مدينة دمياط الجديدة أبرز مميزاتها.

ب 3 جنيهات فقط يمكنك قضاء أعياد الكريسماس داخل الحديقة المعلقة بدمياط الجديدة، ستكون على موعد مع عروضا فنية ترفيهية بالمسرح الروماني داخل الحديقة، أيضا بعضا من الفقرات التي تقدمها إدارة الحديقة كل عام لاستقبال زوارها، الأمر الذي وضع الحديقة المعلقة بدمياط الجديدة بين أهم المتنزهات العامة التي يحرص الجميع على زيارتها في أعياد الكريسماس.