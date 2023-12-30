اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 02:30 م
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دخول 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح تشمل 4 شاحنات وقود

السبت، 30 ديسمبر 2023 02:09 م
دخول 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح تشمل 4 شاحنات وقود معبر رفح
محمد عبد العظيم

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بدخول 50 شاحنات مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح تشمل 4 شاحنات وقود.

وذكر مراسل القناة، بوصول 18 مصابا ونحو 250 آخرين من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح قادمين من قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







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