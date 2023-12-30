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خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام

السبت، 30 ديسمبر 2023 10:07 ص
خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.
 
وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الإثنين الموافق 2024/1/2.
 
 
 
 

 







وزارة التربية والتعليم

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

امتحانات الفصل الدراسي الاول

تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت




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