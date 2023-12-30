حصة المواطن من السكر وزيت الطعام على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

بدأت مخازن شركتى الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ب وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف استعاضات السلع لما يقارب من40 ألف منفذ تمويني متنوعا ما بين بدال تموينى ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتم صرف ما يقرب من 30 سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الأخرى.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى، إن كيلو السكر يصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800جم بـ30 جنيها وأن لكل مواطن على بطاقة الدعم 1 كيلو سكر بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم وزجاجة زيت بحد أقصى 4 زجاجات زيت ايضا، مع استمرار صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنية للكيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر و1 كيلو سكر للبطاقة التي تشتمل علي 4 أفراد فأقل.

وتابع، مديريات التموين تتابع يومياً صرف السلع وصرف الاستعاضات الخاصة بمنافذ الصرف لضمان وصول السلع الى المواطنين ووصول الدعم الى مستحقيه.