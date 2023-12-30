حصاد 2023.. مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا تفحص 3 ملايين طالب بالمدارس والعلاج مجانًا

كتبت فاطمة خليل

الأنيميا مشكلة صحية شائعة تصيب الكثير من الأطفال، والاكتشاف المبكر هو أول خطوة للعلاج، وتستمر مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص ملايين الطلبة في إطار المبادرة، في السطور التالية نتعرف على طرق اكتشاف مرض الأنيميا وأعراض الإصابة والعلاج وكذلك الوقاية من هذا المرض.

فحص 3 ملايين طالب بمدارس مصر فى العام الدراسى الحالي

وقد نجحت وزارة الصحة والسكان في فحص 2 مليون و647 ألف، و598 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم، وذلك في إطار حرص الدولة علي صحة الطلاب، ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

وتشمل خدمات المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، وتحسين صحة الطلاب، وتقوم المبادرة بتحويل الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها إلى عيادات التأمين الصحى لعلاجهم بالمجان ومتابعة حالتهم بشكل دورى.

ويتم تسليم الطلبة المصابين بالأنيميا "كارت متابعة" للاطمئنان على حالتهم باستمرار بعيادات التأمين الصحى.‏

وقال الدكتور بيشوى نان، استشارى التغذية والعلاج الطبيعى وماجستير التغذية بجامعة القاهرة، لـ "اليوم السابع"، أن الأنيميا هي أحد الأسباب التي قد تؤدى إلى قصر القامة عند الأطفال، وتؤثر على نموهم، ومن هنا تأتى أهمية مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأوضح أن الأنيميا هي نقص في كرات الدم الحمراء التي تحتوى على الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين ويقوم بتوزيعه على خلايا الجسم.

أعراض الأنيميا

وعن أعراض الإصابة بالأنيميا قال الدكتور بيشوى نان أن أي أم تلاحظ على طفلها الأعراض التالية يجب أن تذهب للطبيب وتجرى تحليل الأنيميا وأبرز أعراض أنيميا نقص الحديد هى:

- شحوب الجلد والوجه

- سرعة التنفس خاصة عند عمل مجهود عال

- سرعة ضربات القلب

- احمرار اللسان

- نقص الطاقة

- الخمول والتعب

- تنميل في الأطراف واختلال في التوازن بسبب نقص فيتامين ب12

- ضيق التنفس

- دوخة

- صداع

- اليرقان، وهو اصفرار الجلد

وأشار إلى ضرورة علاج الأنيميا عند الأطفال والكبار بطريقتين وهى: العلاج الدوائى ويحدد الطبيب جرعات العلاج المناسبة والعلاج الوقائى بالتغذية.