اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 12:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جولات تفقدية لرئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعات المحاور والطرق

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:23 ص
جولات تفقدية لرئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعات المحاور والطرق جولات تفقدية لرئيس جهاز العاصمة الإدارية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بجولات تفقدية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، حيث شملت الجولات طريق محور محمد بن زايد الجنوبي بامتداداته، مروراً بالميادين على طريق ٤، ومروراً بالكاتدرائية.
 
وشملت جولات المهندس شريف الشربيني، المرور على طريق ٢ الخاص بحي الوزارات، كما شملت الجولات الطرق المحيطة بمبنى مجلس البرلمان، ومبنى مجلس الشيوخ مروراً بالميادين على طريق ٤، والمنطقة المحيطة بالكاتدرائية. 
 
وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشدداً على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأهم مدينة من مدن الجيل الرابع، ولتحقيق حياة أفضل.
 
 






وزاره الإسكان

المدن الجديده

العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الجديده

جهاز العاصمه الاداريه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة