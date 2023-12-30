جولات تفقدية لرئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعات المحاور والطرق

كتب أحمد حسن

قام شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ، بجولات تفقدية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، حيث شملت الجولات طريق محور محمد بن زايد الجنوبي بامتداداته، مروراً بالميادين على طريق ٤، ومروراً بالكاتدرائية.

وشملت جولات المهندس شريف الشربيني، المرور على طريق ٢ الخاص بحي الوزارات، كما شملت الجولات الطرق المحيطة بمبنى مجلس البرلمان، ومبنى مجلس الشيوخ مروراً بالميادين على طريق ٤، والمنطقة المحيطة بالكاتدرائية.

وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشدداً على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأهم مدينة من مدن الجيل الرابع، ولتحقيق حياة أفضل.