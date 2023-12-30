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ثقافة الوادى الجديد: تنفيذ أنشطة فنية احتفالا بالعام الميلادى

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:27 م
ثقافة الوادى الجديد: تنفيذ أنشطة فنية احتفالا بالعام الميلادى أنشطة فنية احتفالا بالعام الميلادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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نفذت بيوت وقصور الثقافة بالوادي الجديد، والتابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية في ظل الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وذلك على مستوى عدد من القرى بالمحافظة وشارك فيها عدد من الأطفال والشباب.
 
وقالت ابتسام عبد المريد، مدير فرع ثقافة الوادى الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن قصر ثقافة الطفل بالخارجة، نفذ ورشة حكى عن استقبال العام الميلادى الجديد، ونفذ بيت ثقافة قرية المعصرة ورشة حكى بعنوان نهاية عام وبداية عام جديد.
 
وأكدت أنه احتفل أطفال مكتبة شرق بولاق الثقافيةبالعام الميلادى الجديد تم تنفيذ ورشة رسم وتلوين لشجرة الكريسماس وبابا نويل، وقدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية.
 
 






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