اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 09:14 م
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تعرف على قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية للمحامى الحر لعام 2024

السبت، 30 ديسمبر 2023 09:00 م
تعرف على قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية للمحامى الحر لعام 2024 نقابة المحامين -صورة ارشيفية-
كتب محمد السيد الشاذلى

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اتخذت النقابة العامة للمحامين، عددا من الإجراءات للتيسير على أعضائها بالأقاليم، أبرزها استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية، وكذلك السماح  للمحامين حاملي كارنيه 2023 بسداد رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها عن طريق "الفيزا كارت"، وتستخرج لهم كارنيه العضوية وبطاقة العلاج من مقر النقابات الفرعية.

ويرصد "اليوم السابع" قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية للمحامي الحر لعام 2024 كالآتى:

1 ـ تجديد بطاقة العضوية الجدول العام: 150 جنيه.

2 ـ تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي: 200 جنيه.

3 ـ تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف: 250 جنيه.

4 ـ تجديد بطاقة العضوية جدول النقض: 350 جنيه.

 







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