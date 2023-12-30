اليوم السابع
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تعرف على أسعار الأسماك فى أسواق الجملة

السبت، 30 ديسمبر 2023 01:15 م
تعرف على أسعار الأسماك فى أسواق الجملة الأسماك
كتبت أسماء نصار

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شهدت أسعار الأسماك اليوم استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة ، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.
 
وجاءت الأسعار كتالى:
 
البلطي 56 – 65 جنيه .
بلطي أسواني 20 – 60 جنيه.
‎فلية بلطي 40 – 200 جنيه 
‎قشر بياض 75 – 115 جنيه 
‎بياض أملس بلدي 60 – 100 جنيه 
‎بياض أملس خليجي 30- 50 جنيه 
‎قراميط 30 – 50 جنيه 
‎ثعابين 50- 250 جنيه 
‎مكرونة خليجي 55 – 75 جنيه 
‎مكرونة سويسي 75 – 115 جنيه 
‎برانيس اسكندراني 75 – 115 جنيه 
‎مكرونة مجمدة 30- 40 جنيه 
‎موسى 170 – 350 جنيه 
‎سبيط 180 – 410 جنيه 
‎حدادي 10 – 20 جنيه كابوريا 40 – 230 جنيه 
‎مرجان 40 – 75 جنيه
‎ مرجان مجمد 20- 30 جنيه 
‎بربون 50 – 85 جنيه 
‎بربون مجمد 25- 35 جنيه 
‎دنيس 90 – 235 جنيه 
‎جمبري 110 – 590 جنيه 
‎جمبري مجمد 175- 375 جنيه
‎ بوري 65- 110 جنيه 
‎مازليا 60 – 110 جنيه 
‎شعور 60 – 110 جنيه 
‎وقار 65 – 155 جنيه
‎ قاروص 60 – 160 جنيه 
‎موزة 70 – 90 جنيه 
‎باغة 20 – 50 جنيه 
‎سردين 65 – 85 جنيه
‎ سردين مجمد 35- 75 جنيه 
‎ماكريل مجمد 75- 95 جنيه
 
 






الاسماك

اسعار الاسماك

الاسماك فى اسواق الجملة

سعر السمك




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