تعرف على أسعار الأسماك فى أسواق الجملة

شهدت أسعار الأسماك اليوم استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة ، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.
وجاءت الأسعار كتالى:
البلطي 56 – 65 جنيه .
بلطي أسواني 20 – 60 جنيه.
فلية بلطي 40 – 200 جنيه
قشر بياض 75 – 115 جنيه
بياض أملس بلدي 60 – 100 جنيه
بياض أملس خليجي 30- 50 جنيه
قراميط 30 – 50 جنيه
ثعابين 50- 250 جنيه
مكرونة خليجي 55 – 75 جنيه
مكرونة سويسي 75 – 115 جنيه
برانيس اسكندراني 75 – 115 جنيه
مكرونة مجمدة 30- 40 جنيه
موسى 170 – 350 جنيه
سبيط 180 – 410 جنيه
حدادي 10 – 20 جنيه كابوريا 40 – 230 جنيه
مرجان 40 – 75 جنيه
مرجان مجمد 20- 30 جنيه
بربون 50 – 85 جنيه
بربون مجمد 25- 35 جنيه
دنيس 90 – 235 جنيه
جمبري 110 – 590 جنيه
جمبري مجمد 175- 375 جنيه
بوري 65- 110 جنيه
مازليا 60 – 110 جنيه
شعور 60 – 110 جنيه
وقار 65 – 155 جنيه
قاروص 60 – 160 جنيه
موزة 70 – 90 جنيه
باغة 20 – 50 جنيه
سردين 65 – 85 جنيه
سردين مجمد 35- 75 جنيه
ماكريل مجمد 75- 95 جنيه
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