بث مباشر.. لقاء حصرى للبابا تواضروس الثانى مع تليفزيون اليوم السابع

كتب ــ محمد الأحمدى

يذيع تليفزيون اليوم السابع الآن لقاءً حصريا مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلال بث مباشر مشترك مع المنصات الكنسية المختلفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأجرى الحوار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد الأحمدى، مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع.

ويتضمن الحوار الحديث عن المواطنة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، كما أشاد بالتطوير الذى حدث لكل ما يخص المواطن المصرى من مشاريع وخدماتطبية ورفع مستوى المرافق المقدمة للمواطن، وكذلك قراءة وتحليل المشهد العربى والعالمى الحالى، وبخاصة فى ظل ما يحدث بالأراضى الفلسطينية، وأيضا تناول أهمية دور الأسرة في المجتمع وكذلك الذكريات التى لا تُنسى لديه وعلاقته بالبابا شنودة، والعديد من المفاجآت انتظروها الخامسة مساء على تليفزيون اليوم السابع.