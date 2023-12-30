بالزغاريد.. أهالى الشرقية يستقبلون وزير النقل خلال جولته داخل نفق عرابي بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل أهالى الشرقية، الفريق كامل الوزير وزير النقل، لحظة دخوله نفق عرابى للسيارات بمدينة الزقازيق، وأطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بدخول المحور المروري الخدمة.

وأجري الوزير جولة سيرا علي الأقدام داخل النفق، رافق فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ و الجهاز التنفيذي، والمرافقين لهم.

واستمع الوزير لشرح تفاصيلي عن النفق والمقرر تشغيله خلال أيام، الذي تضمنت تكلفة 240 مليون جنيهبطول 350 متر بكل اتجاه ومتوسط عرض 14-20 متر، مما يساهم في القضاء على الزحام المروري داخل المدينة.

وتقدم الوزير بالشكر الشركة المنفذة والجهاز التنفيذي لمحافظة الشرقية، علي الجهد المبذول، حيث يعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.