المشدد 6 سنوات لسائق وعامل لحيازتهما 61 لفافة هيروين فى الإسكندرية

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 10535 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية كل من " أ.خ.ال" سائق و " س.س.ع" عامل ، بجوار توكتوك بداخله المتهم الأول ، وعند حضور أحد عملائهم، وقام المتهم الثاني بمناولته لفافة مقابل مبلغ مالي ، فتم ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بفض محتوياتها، تبين أنها تحوي علي عدد 61 لفافه لمخدر الهيروين، وكذلك ميزان الكتروني ،وبتفتيش الأول عثر حوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي هاتف محمول ، وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والميزان لوزن المواد المخدرة ، والتوكتوك للترويج ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.