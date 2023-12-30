المجلس الرياضى فى غزة: الاحتلال قتل مئات اللاعبين ودمر الملاعب والنوادى

كتب عبد الوهاب الجندى

قال المجلس الأعلى للرياضة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية ودمّر عشرات الملاعب والنوادي وحوّل جزءاً منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام.

وأضاف في بيان، أن الاحتلال "ارتكب مجازر وقتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية في قطاع غزة، كما واستهدف ودمّر وقصف العديد من الملاعب والنوادي الرياضية، وقام بتحويل عدد منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام مثلما حدث في ملعب اليرموك بمدينة غزة حينما أجبر عشرات المدنيين على خلع ملابسهم في جريمة واضحة أمام العالم".

وأوضح أن الاحتلال نفذ "انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية، وترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، من خلال انتهاك الحق في الرياضة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان التي ينتهكها جيش الاحتلال في قطاع غزة".

وطالب المجلس المجتمع الدولي والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية وكل دول العالم الحر إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على هذه الجرائم بحق الرياضة الفلسطينية وبحق المدنيين والنساء والأطفال.