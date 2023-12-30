القاهرة الإخبارية: مدفعية وزوارق الاحتلال تقصف وسط قطاع غزة

محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن مدفعية وزوارق الاحتلال تقصف وسط قطاع غزة.

وذكرت القناة، أن الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف عدد من البلدات فى جنوب لبنان.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.