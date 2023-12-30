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القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تقصف وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

السبت، 30 ديسمبر 2023 09:03 ص
القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تقصف وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة قصف غزة
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن مدفعية الاحتلال تقصف وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 

 

 

 

 







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