الصين تدعو المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

أ ش أ

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أنه مر أكثر من 80 يوما منذ اندلاع هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي أغرقت أكثر من مليوني شخص بريء بغزة في كارثة إنسانية غير مسبوقة، على الرغم من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عددا من القرارات التي تدعو بقوة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووضع حد للعقاب الجماعي للأبرياء في غزة، وامتثال السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد قنغ شوانغ - لمجلس الأمن وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين (شينخوا) - أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لدفع التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتخفيف من حدة الكارثة وإنقاذ الأرواح، محذرا من أن إطالة أمد الحرب لن يؤدي سوى إلى سقوط المزيد من الضحايا وتفاقم العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية وتقويض آفاق التوصل إلى تسوية سياسية.

وأشار إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة فمئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين أجبروا مرارا على الانتقال، ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه..مذكرا بأن "الصين تحث إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها العسكرية العشوائية وعقابها الجماعي لسكان غزة، وعلى توفير الظروف اللازمة للوكالات الإنسانية للقيام بعملها في مجال تقديم المساعدات بغزة".

وقال إن الوضع الإنساني الحالي في غزة خطير للغاية، حيث شارفت الإمدادات المنقذة للحياة على النفاد، وأصيب النظام الطبي بالشلل، وبات النظام الاجتماعي على وشك الانهيار، وصارت عشرات الآلاف من النساء الحوامل مهددات بالجوع الشديد، وأصبح الأطفال حديثي الولادة محرومين من التغذية بسبب سوء تغذية أمهاتهم.

وأضاف أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الفعال والكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يسعى لتعزيز تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وتتطلع إلى التبكير بإنشاء آلية لضمان دخول إمدادات إنسانية كافية إلى غزة بشكل آمن ودون عوائق.