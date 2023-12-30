"الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وحددت وزارة الأوقاف موضوعات خطبة الجمعة لشهر يناير من العام الجديد 2024 وذلك على النحو الآتى:

• الجمعة الأولى : 5/ 1/ 2024م - الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل.

• الجمعة الثانية : 12/ 1/ 2024م - "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر.

• الجمعة الثالثة : 19/ 1/ 2024م - حديث القرآن الكريم عن الجبال ودلالاته.

• الجمعة الرابعة : 26/ 1/ 2024م - آيات التذكير ودلالاتها في القرآن الكريم.