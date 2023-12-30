السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة إحدى الشركات بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ز.ع.م" عامل و المتهم "ر.م.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة منقولات إحدى الشركات بالإكراه تحت تهديد السلاح ، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة سرقة المنقولات الخاصة بإحدى الشركات للمقاولات بالإكراه، حيث تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليهما "ش.ج" و"ح.ا" بأنهما أثناء سيرهما فى الطريق العام بالسيارة الخاصة بالشركة، قام المتهمون بتهديدهما بسلاح ناري واستوليا على المسروقات الخاصة بالشركة وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.