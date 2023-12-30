الرعاية الصحية ببورسعيد: 14 مليون خدمة طبية وعلاجية على مدار 4 سنوات

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ورئيس محافظات مدن القناة لليوم السابع أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، قدمت أكثر من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمحافظة التى تعد أول محافظات تطبيق المنظومة الجديدة فى يوليو 2019 وحتى الآن.

مليون فحص طبى شامل بمنظومة التأمين

لافت ان إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت 5.2 مليون خدمة رعاية صحية أولية، و3.5 مليون خدمة طب الأسرة، و750 ألف خدمة الأسنان، و 1.1 مليون خدمة للفحص الطبي المعملي والأشعة، و 125 ألف خدمة للإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة، فضلًا عن مليون فحص طبي شامل.

خدمات طبية وعلاجية للمنتفعين

مؤكداً أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة أكثر من 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 9 مستشفيات تابعة للهيئة حتى الآن.

المستشفيات التى تقدم الخدمات العلاجية

وقال إن المستشفيات التى قدمت الخدمات الطبية والعلاجية تتمثل فى كل من مستشفى النصر التخصصي، السلام بورسعيد، الزهور، الرمد، دار صحة المرأة، الحياة بورفؤاد، 30يونيو، مجمع الشفاء الطبي، ويضم مستشفيي "التضامن، المبرة"، منها 2 مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، 140 ألف عملية وجراحات متنوعة.

واضاف أن عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تخطى 672 ألف مواطن حتى الآن، مضيفا: أن عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل 44 منشأة صحية، من بينها 35 مركز ووحدة طب أسرة، فضلاً إلى 9 مستشفيات، لتشمل الخدمات الصحية كل أرجاء وضواحي المحافظة ، بينما بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة 92% من خلال المجهود المبذول لإرضاء المنتفعين.

اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية

وتابع : بأنه تم اعتماد 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة ، وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

استحداث خدمات طبية وعلاجية لأول مرة

ومن جانبه أكد أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، كجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال، وشملت أيضًا استحداث تقنية الـPet CT، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات الـTAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB وEVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، واستحداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي كل حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخلها.

مؤكدًا أن المنتفع لايتحمل أكثر من 400جنيه كنسبة مساهمة في الجراحة مهما بلغت تكلفة الجراحة والتي قد تصل لمليون جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة.