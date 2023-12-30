الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من أى تصعيد ضد اليمن

وكالات

حذر المتحدث باسم القوات الحوثية العميد يحيى سريع الولايات المتحدة من التصعيد ضد اليمن وشعبه، وأكد استعدادهم لمواجهة أى هجوم.

وقال سريع في بيان: "تحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي من مغبة الإقدام على أي تصعيد ضد بلدنا وشعبنا وتحذر كذلك كافة الدول التي يسعى الأمريكي إلى الزج بها أو توريطها معه في حماية سفن العدو الصهيونى".

وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد فى اتخاذ كل ما يلزم فى سبيل الدفاع والتصدى لأى عدوان ضمن واجباتها ومسؤولياتها الدينية والوطنية".

وشدد على أن "موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مظلومية الشعب الفلسطينى ثابت ومبدئى ولن يتغير أو يتبدل مهما كانت التطورات ومهما بلغت التحديات".

وتابع: "القوات المسلحة اليمنية على أتم الاستعداد والجاهزية العسكرية لتنفيذ توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي"يحفظه الله" فى أى لحظة لمواجهة أي عدوان على بلدنا وشعبنا".

وأكد سريع أنه "على العدو الأمريكي أن يأخذ تحذيرات السيد القائد يحفظه الله الواردة في خطابه الأخير بعين الاعتبار فهو رجل الفعل والقول ويعتمد على الله القوى العزيز ويسنده شعب مجاهد حر عزيز وهو ما يتجسد بشكل دائم ومستمر فى التظاهرات الشعبية الحاشدة فى كل الساحات والميادين وكان آخرها تظاهرات اليوم".

ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "كافة شعوب أمتنا بالخروج نصرة لفلسطين ورفضا للعدوان الأمريكى الإسرائيلى على غزة وعلى كافة الشعوب والبلدان التي تقف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطينى".