الحكومة تعلن 7 سلع كـ"استراتيجية" لضبط الأسواق وعقوبات للمخالفين.. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.



رئيس الوزراء يعلن 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية

وأعلن أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار ، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن اقتصاد السوق الحر لا يعنى السماح بانفلات الأسعار