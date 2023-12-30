افتتاح المعرض الدولى "الفن من أجل الاستدامة" بنقابة التشكيليين.. صور

كتبت - منى فهمى

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وليلى كمال الدين، حرم أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، معرض "الفن من أجل التنمية المستدامة"، بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية، الجمعة، بحضور الدكتورة صفية القبانى، نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتورمحمد السريحى، رئيس المجلس العربى للابتكار، والدكتور أشرف عبد العزيز، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وحضر الافتتاح العديد من أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين وأعضاء الاتحاد العربى للتنمية المستدامة.

ومن أبرز الحضور بمعرض "الفن من أجل التنمية المستدامة"، بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية، الفنان الدكتور عبد السلام عيد، الدكتور عبد المنعم الحيوان، الدكتورة مرفت السويفى، الدكتور أسامة السروى، والدكتورة فيروز سمير، والدكتورة عليه عبد الهادى، والدكتورة عبير عبده، والدكتورة أمنية يحيى، ديدي السوارنى، الدكتورة سهير حواس، الدكتورة ميناس محمود، والفنانين السعوديين مها الكافى، هند التركستانى، ومصور الحرمين خالد خضر، والدكتور طارق صالح، والدكتورة مايسون قطب، ومنصور المطيرى، ومن الكويت خالد مشعل، والعديد من الفنانين وأعضاء الاتحاد العربى للتنمية المستدامة.

وتم تسليم شهادة تكريم وشكر وتقدير للفنانين المشاركين فى معرض "الفن من أجل التنمية المستدامة"، وكرمت النقابة ليلى أبو الغيط وأهدتها درع النقابة، وكذلك كرمها المجلس العربى للابتكار وأهداها درع الاتحاد.

وأهدى الفنان خالد خضر مصور الحرمين صورة للمسجد النبوى لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وأهدى صورة لبوابة من أبواب قبر الرسول للسيدة ليلى كمال الدين، حرم أمين عام جامعة الدول العربية، كما تم إهداء درع نقابة الفنانين التشكيليين للدكتور محمد السريحى رئيس الاتحاد العربى للتنمية المستدامة.



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين







جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين



جانب من المعرض الدولى الفن من أجل الاستدامة بنقابة الفنانين التشكيليين